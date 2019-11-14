سوريا تفوز على الصين بثنائية في التصفيات الاسيوية

حقق منتخب سوريا فوز صعب علي نظيره الصين بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم الخميس علي ملعب مكتوم بن راشد ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى، فى التصفيات المؤهلةإلى لكأس العالم 2022 وكأس أمم أسيا 2023.
سجل أسامة أومرى هدف منتخب سوريا الأول، فى الدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يدرك وو لىهدف التعادل لمنتخب الصين، فى الدقيقة 30.
وفى الشوط الثانى، أحرز زهانج لينيينج لاعب منتخب الصين، هدف فوز سوريا، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 76.
وبهذه النتيجة يرفع المنتخب السوري رصيده الي 12 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن الصين صاحب المركز الثانى برصيد 7 نقاط.
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