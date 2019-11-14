أبو الرجال ضمن حكام كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الخميس، اختيار الحكم المصري المساعد محمود أبو الرجال ضمن حكام بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر ديسمبر المقبل. التي تستضيفها قطر ديسمبر المقبل. وضمت قائمة حكام البطولة ٤ افارقة هم حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال والمساعد المصري ابو الرجال ومساعد جزائي مقران قوراري وحكم الفيديو الجامبي بكاري جاساما. غربال والمساعد المصري ابو الرجال ومساعد جزائي مقران قوراري وحكم الفيديو الجامبي بكاري جاساما. وتقام البطولة من ١١ الى ٢٢ ديسمبر فى قطر بمشاركة الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا.

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