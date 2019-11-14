إعلان تشكيل منتخب غانا الأولمبي لمباراة مالي

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالي في المباراة التي تجمعهما اليوم على ستاد السلام بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولةكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
وجاء تشكيل غانا كالتالي ..
حراسة المرمى: كوامي باه
الدفاع: كينجسلي فوبي، إدوارد ساربونج، فوسيني
الوسط: إيمانويل لوموتي، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه.
الهجوم: إيفانز منساه، صامويل أوبينج، روبين بولي.
ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه الكاميرون برصيد 4 نقاط ثم غانا بنقطة وأخيرا مالي بدون رصيد.
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