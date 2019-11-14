كهربا يتقدم لمنتخب مصر أمام كينيا

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التقدم في مرمى نظيره الكيني، المقامة على ملبع برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. جاء الهدف بعد خطأ دفاعي قاتل من دفاع كينيا، في إعادة الكرة لحارس مرماه، ليستغل كهربا الكرة ويتمكن من الاستحواذ عليها قبل الحارس ليضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي معلنًا عن أول الأهداف في الدقيقة 42. كينيا، في إعادة الكرة لحارس مرماه، ليستغل كهربا الكرة ويتمكن من الاستحواذ عليها قبل الحارس ليضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي معلنًا عن أول الأهداف في الدقيقة 42.

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