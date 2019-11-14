اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW يلا KORA رابط مباشر مصر KORA ONLINE

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نجح منتخبنا الأوليمبي في حسم التأهل بعد تغلبه على منتخب غانا في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف الفراعنة كلا من مصطفى محمد في الدقيقة 17 ورمضان صبحي في الدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 بينما سجل هدفي المنتخب الغاني كلا من ياو يبواه في الدقيقة 6 وغيبا في الدقيقة 46. وبهذه النتيجة، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليخطفوا أول بطاقات التأهل إلى الدور قبل النهائي في إنتظار حسم مركز ضمن الثلاثة الكبار للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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