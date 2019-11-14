اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر والكاميرون يلا شوت بث مباشر EGYPT LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين مصر ضد الكاميرون، مساء اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2019،في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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موعد مباراة مصر ضد الكاميرون اليوم في كأس أمم أفريقيا

وتلعب مباراة منتخب مصر اليوم KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب الكاميرون اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكاميرون اليوم في افتتاح كأس أمم أفريقيا

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وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب الكاميرون اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر مباراة مصر ضد الكاميرون في الكان الإفريقي، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون على الهواء مباشرة عبر

YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون في كأس الأمم عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد الكاميرون .

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