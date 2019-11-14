اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش مصرNOW

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تقام مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر منتخب مصر الأوليمبيYALLA SHOOT ونظيره منتخب الكاميرون بملعب القاهرة الدولي في ختام مواجهات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمقامة حالياً في مصر.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وستقام مباراة مصر والكاميرون KORA LIVE اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وسوف تذاع مباراة مصر والكاميرونKORA ONLINE في بطولة أفريقيا دون 23 عام اليوم على قناة bein sports HD 10

بث مباشر لمباراة مصر والكاميرون

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ويقدم لكم موقع "الخليج 365" اليوم بث مباشر لمباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، ويمكنكم متابعة البث المباشر للقاء عبر رابط يلا شوت أو Yalls Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام بجودة أعلى عبر كورة أونلاين KoRA STAR أو KORA LIVE..

ترتيب مصر والكاميرون في المجموعة الأولى

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى KORA ONLINE من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام من فوزين متتاليين برصيد ست نقاط.

بينما يحتل منتخب الكاميرون YALLA SHOOT المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وحيد.

موقف الفريقين في المجموعة الأولى

وتأهل منتخب مصر COOL KOORA رسمياً للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت23 عاماً، بينما يسعى منتخب الكاميرون لتحقيق التعادل على أقل تقدير للصعود لتجنب فوز منتخب غانا على منتخب مالي.