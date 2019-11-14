اونلاين | "يلا STAR يوتيوب" مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف رابط مباراة مصر اليوم NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يلا STAR يوتيوب" مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف رابط مباراة مصر اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع «الخليج 365 الرياضي» رابط مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة أوليمبياد طوكيو 2020.

يلتقي مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا،التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه كل من الكاميرون برصيد أربع نقاط ثم منتخب غانا برصيد نقطة وأخيرًا مالي بدون نقاط.

وتأهلت مصر بحصولها على 6 نقاط، بعد الفوز على مالي فى المباراة الأولى بهدف نظيف ثم الفوز على غانا في المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ويسعى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في الحصول على النقاط الثلاث الأخيرة في دور المجموعات بالفوز على الكاميرون والوصول للنقطة التاسعة، لضمان تصدر المجموعة والبقاء داخل القاهرة لمواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة الذي يحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو.

حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأوليمبياد.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز فى المباراة القادمة لضمان التأهل لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأوليمبي مع الكاميرون في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب القاهرة، الذي يستضيف مباريات المجموعة الأولى من البطولة الإفريقية تحت 23 سنة.

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر قناتها beIN Sport HD 10 بتعليق أحمد عبده.