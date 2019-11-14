اونلاين | مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع ON SPORT شاهد ماتش مصر LIVE

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يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري نظيره منتخب كينيا يوم الخميس 14 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية YALA KOORA ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون KOORA ONLINE.

كورة ستار وستقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب كينيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسيقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق المصري علي محمد علي COOL KOORA.

كورة لايف ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة كينيا بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد COOL KOORA وانتهت بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في المباراة، وخرج من المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 87 من اللقاء BEIN MATSH.