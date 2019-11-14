اونلاين | «يلا شوت» EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم ON SPORT

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد كينيا، عندما يحل المنتخب الكيني الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره المصري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد كينيا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد كينيا، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب مصر ضد كينيا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 2 beIN SPORT، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر لمباراة مصر ضد كينيا، كول كورة COOLKORA

نقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر ضد كينيا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.