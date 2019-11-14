اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

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المنتخب المصري مباشر اليوم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب برج العرب، لمتابعة مباراة نارية بين منتخب مصر وضيفه منتخب كينيا، مساء اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2019، فى إفتتاح مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، وتعد المباراه بمثابة هى أول ظهور الرسمي للمنتخب تحت قيادة حسام البدري، والذي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية؛ لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الفني الجديد، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى، وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر منتخب مصر كورة انلاين، KORA GOAL مصر ضد كينيا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة المنتخب المصري، وخاض منتخب الفراعنة مواجهتان وديتان، واحدة أمام منتخب بتسوانا، فاز فيها المنتخب المصري بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى، والأخرى أمام منتخب ليبيريا فى نوفمبر الجارى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدق نظيف سجله حمدى فتحى أيضا، قبل أن يتعرض إلى إصابه بقطع فى غضروف الركبة، حيث يحتاج إلى إجراء عملية جراحية فى الخارج.

موعد مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقيا:-

مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا

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يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر المنتخب المصري كورة انلاين، KORA GOAL مصر ضد كينيا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة منتخب مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقيا:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

بث مباشر مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد وكينيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد وكينيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد وكينيا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد وكينيا، فى إفتتاح مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وكان منتخبنا الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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