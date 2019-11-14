اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT محمد صلاح

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يستعد منتخب مصر KORA LIVE لمواجهة نظيره منتخب كينيا اليوم الخميس 14 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وكينيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب مصر YALLA SHOOT ضد منتخب كينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكينيا

وستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق علي محمد علي.

تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا

خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي.

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خط الوسط الدفاعي: محمد النني - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: حسام حسن.

بث مباشر لمباراة مصر وكينيا اليون

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر KORA ONLINE في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا رفقة كل من منتخب كينيا ومنتخب جزر القمر ومنتخب توجو.