اونلاين | HD كورة ستار ONLINE مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر TAB3LIVE مشاهدة مباراة مصر وكينيا كورة لايف مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD كورة ستار ONLINE مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر TAB3LIVE مشاهدة مباراة مصر وكينيا كورة لايف مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة مصر ضد كينيا عبر رابط يلاكورة اليوم الخميس 14 نوفمبر، ضمن أولى جولات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، YALLA KORA متابعة حية ولحظة بلحظة مباراة مصر ضد كينيا بالتصفيات الإفريقية.

يلاشووت حيث يستضيف المنتخب الوطني نظيره الكيني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، YALLA SHOOT لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة والتي تضم أيضا كل من "جزر القمر وتوجو".

كورة جول ويسعى حسام البدري المدير الفني، في تحقيق إنطلاقة قوية في بداية المشوار، حيث تعد تلك المواجهة هي الرسمية الأولى له عقب تعينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، KORA GOAL مصر تستضيف كينيا بتصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد كينيا بالتصفيات الإفريقية

وتستضيف مصر كينيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مضر وكينيا بالتصفيات الإفريقية

كوول كورة حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة مصر ضد كينيا bein sports HD2، مصر تستضيف كينيا COOL KORA بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

كورة ستار ويدخل حسام البدري المدير الفني للفراعنة، وهو مفتقد أهم أسلحته حيث تأكد غياب حمدي فتحي لاعب الوسط بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال التدريبات، وغياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة في الكاحل، KORA STAR شاهد مباراة مصر ضد كينيا على ملعب برج العرب لحساب المجموعة السابعة.

كورة فور جول، حيث خاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام كل من بتسوانا وليبيريا، وانتهوا بنتيجة هدف دون رد للمنتخب الوطني، KORA 4 GOAL، مصر تخوض أولى مواجهتها بالتصفيات الإفريقية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا على موقع الخليج 365 الرياضي برابط كورة حصري، يدون تقطيع KORA7ASRY وبدون أي إعلانات.