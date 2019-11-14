رياضة | عاجل.. التشكيل الرسمي للمنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون.. مشاهدة مباراة مصر والكاميرون مجانا bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التشكيل الرسمي للمنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون.. مشاهدة مباراة مصر والكاميرون مجانا bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب الكاميرون اليوم علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد العام القادم.

التشكيل الرسمي للمنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون

وقاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي الفراعنة للوصول لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والتأهل من دور المجموعات بعد الفوز علي كل من مالي بهدف دون رد وعلي غانا بثلاثيه مقابل هدفين.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالأتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع :أحمد فتوح، أسامه جلال، محمود الجزار، محمد عبدالسلام، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، إمام عاشور.

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خط الهجوم : عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، رمضان صبحى

ويدخل منتخب مصر بعدة تغييرات في التشكيل وهم كل من عبدالرحمن مجدي وإمام عاشور بدلا من صلاح محسن وإمام عاشور بدل من عمار حمدي .

ترتيب المجموعة قبل مباراة مصر والكاميرون

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة واحدة

مالي بلا نقاط