رياضة | مصر تتقدم على كينيا بهدف كهربا في الشوط الأول

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكيني، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، بالمباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

مصر تتقدم على كينيا بهدف كهربا في الشوط الأول

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، والذي تولي المسئولية الفنية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، والذي فشل في حصد لقب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الجاري.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بطريقة حماسية بحثا عن أول أهداف المباراة، حيث كاد أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عقب خطأ فادح من حارس كينيا، في تسديد ركلة المرمى، ولكن يسددها كهربا بجوار القائم الأيسر.

وتوقفت المباراة لما يقرب من 5 دقائق كاملة لعلاج حارس المنتخب الكيني، والذي سقط على أرضية الملعب متأثرا بإصابته في شد بالعضلة الخلفية، ليقرر المدير الفني إجراء تبديل إضطراي بنزول الحارس الإحتياطي بالدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وواصل المنتخب الوطني ضغطه خلاب المباراة، ليضيع فرصة أخرى في الدقيقة 12، بعدما قام كهربا بعرضية من ركلة ركنيه لتجد رأسية أحمد حجازي الذي وضعها بين أحضان الحارس.

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وأضاع كهربا، فرصة التقدم بالدقيقة 18 عقب إنفراده بحارس المرمى، ولكن يسددها بصورة ضعيفة لتجد حارس كينيا لها بالمرصاد.

وكاد أن يفاجئ المنتخب الكيني نظيره المصري، بعدما مر مهاجم كينيا ومر من الثلاثي الدفاعي بصورة غريبة ليجد نفسه منفردا أمام محمد الشناوي حارس الفراعنة، قبل أن يتصدى لها الأخير ببراعة شديدة في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وواصل الشناوي، تصدياته وزوده عن مرماه ببسالة بعدما منع مهاجم كينيا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد إنفراده أمام المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 30 أجرى المدير الفني للمنتخب الكيني، ثاني تبديلاته الإضطرارية بعدما أصيب لاعبه بعد تدخل عنيف مع حسين الشحات لاعب المنتخب الوطني.

واحتسب حكم المباراة ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الفراعنة لصالح المنتخب الكيني، ولكن يسددها لاعب المنافس بين أقدام المدافعين لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وأعلنت الدقيقة 41 عن الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا، عقب إستغلاله خطأ فادح من مدافع المنتخب الكيني، والذي مرر كرة قصيره لحارسه لتجد كهربا يوضعها في الشباك الخالية.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول، لتمر مرور الكرام قبل إعلانه صافرة النهاية بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.