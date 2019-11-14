رياضة | هل يسير جريزمان على خطى إبراهيموفيتش ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يسير جريزمان على خطى إبراهيموفيتش ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر النجم الفرنسي الدولي "أنطوان جريزمان" بأصعب فتراته منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم قادماً من نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

وبات النجم الفرنسي فى مرمى الشائعات خلال هذه الفترة، حيث وصلت الشائعات لإمكانية رحيله خلال الصيف المقبل.

صفقة منتظرة

ولطالما كان جط"جريزو" حلماً لنادي برشلونة منذ أعوام، بل رضخ النادي الكتالوني ودفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ 120 مليون يورو، وهزم برشلونة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في سباق التوقيع معه.

أزمة جريزمان مع ميسي

ومنذ إلتحاقه ببرشلونة من الروخي بلانكوس، خرجت التقارير والأخبار من داخل المعسكر الكتالوني حول فتور في العلاقة بين جريزمان ونجم برشلونة الأول، حيث أشارت تلك التقارير لغياب التفاهم وقلة التواصل بين النجمين خلال التدريبات.

وظهر ذلك جلياً خلال المباريات الأخيرة، وصل الأمر لذروته خلال مباراة سيلتا فيجو الأخيرة في الليجا، والتي شهدت عدم وجود أي تمريرات بين النجمين في شوط المباراة الاول، بحسب شبكة أوبتا الإحصائية.

مشكلة جريزمان التكتيكية

كما يعاني جريزمان من عدم تأقلمه على رسم 4-3-3، حيث يتم توظيفه على الجناح الأيسر كما حدث في لقاء سيلتا فيجو الأخير، وهو من إعتاد على شغل مركز المهاجم الصريح أو المتأخر في طريقة 4-4-2 مع المدرب دييجو سيميوني.

هل يعد ميسي شوكة في حلق المهاجمين الأوروبيين؟

نتيجة لتلك المشاكل، خرجت تقارير صحفية تبرز وضعية جريزمان الصعبة في كتالونيا، كان آخرها تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأمر الذي أثار الشكوك نحو رحيل الفرنسي في الصيف المقبل.

وفي حال رحيل جريزمان، فإن ذلك سيعيد سيناريو المهاجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" الذي قضى موسماً واحداً بقميص البلوجرانا قبل أن يرحل لإيطاليا مرة أخرى.

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وسيبرز ذلك عدم تفاهم ميسي مع المهاجمين الأوروبيين مثل إبراهيموفيتش وجريزمان، بعكس المهاجمين اللاتينيين أو الأفارقة مثل إيتو ولويس سواريز.

سيناريو إبراهيموفيتش

وبالرجوع لعام 2009، قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا إنتداب مهاجم إنتر ميلان المتألق زلاتان إبراهيموفيش، مقابل إنتقال مهاجم برشلونة صامويل إيتو في الجهة المقابلة مع دفع بعض الأموال.

وإنتظرت جماهير برشلونة الكثير من تلك الصفقة، لكن سرعان ما إنتشرت الأخبار حول مشاكل بين ميسي وإبراهيموفيتش من ناحية، وإنتقلت فيما بعد لصدام بين النجم السويدي والمدرب جوارديولا.

ونشر إبرا في كتابه الشهير "أنا زلاتان" أن ميسي هو من لعب دوراً كبيراً في رحيله عن برشلونة، حيث أنه خشى من تألقه وخطف الأضواء منه، لا سيما بعد تسجيله هدفين في مواجهتي ريال مدريد

كما أضاف زلاتان أن ميسي طلب من جوارديولا اللعب في عمق الملعب بدلاً من الطرف الأيمن، الأمر الذي أدى لتقليص دور "إبرا كادبرا" مع البلوجرانا.

ولم يكن هناك خياراً أمام بيب سوى أن يضحي بالسويدي، أو يجبر ميسي على شغل الرواق الأيمن كما كان الحال مع إيتو، ليضطر بيب للخيار الأول ويختار الصدام مع السلطان الذي أدى لرحيله نحو الجزء الأحمر من مدينة ميلان بعد موسم واحد.

ميسي الوهمي

لبى جوارديولا طلب ميسي وجعله مهاجم الفريق، لينتشر تكتيك المهاجم الوهمي False 9 منذ ذلك الوقت لدرجة أن الوافد الجديد "دافيد فيا" مهاجم منتخب إسبانيا الاول تم توظيفه على الجناح الأيسر، كي يبقى ميسي مهاجماً.

سواريز يعيد ميسي للخلف

وقع النادي الكتالوني مع مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي "لويس سواريز" في عام 2015، وبالفعل عاد ميسي لشغل المنطقة بين الجهة اليمني ومنتصف الميدان الهجومي تاركاً مهمة المهاجم الصريح لسوايز، الأمر الذي يبين عدم تعاون ميسي مع إبرا، وتعاونه مع الأوروجواياني.

فهل يتكرر سيناريو إبراهيموفيتش مع جريزمان، أم يقرر ميسي التعاون مع الفرنسي ذو الوضعية الصعبة ؟