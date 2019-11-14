رياضة | عاجل.. كهربا يقتنص فرصة البدري الذهبية ويسجل هدف المنتخب الأول أمام كينيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يقتنص فرصة البدري الذهبية ويسجل هدف المنتخب الأول أمام كينيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمود كهربا هدف منتخب مصر الأول في شباك كينيا في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء هدف كهربا بعد خطأ دفاعي من لاعب كينيا في أواخر الشوط الأول ليستغلها كهربا ويسجل الهدف الأول بطريقة رائعة مستغلا الفرصة الذهبية التي منحها له حسام البدري المدير الفني للمنتخب.