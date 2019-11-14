رياضة | تشيلسي يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على روحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن بشرط وحيد لإكمال الصفقة.

تشيلسي يوافق على رحيل جيرو

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق في يناير القادم.

شرط تشيلسي للموافقة على رحيل جيرو

وأكدت الصحيفة أن هناك شرط وحيد ليوافق نادي تشيلسي على رحيل جيرو عن صفوف الفريق في الشتاء القادم وهو وصول عرض بقيمة 7 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضمه.

جيرو يظهر رغبة في مغادرة تشيلسي

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وكان أوليفيه جيرو قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي في انتقالات يناير القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم.

الأندية التي ترغب في ضم جيرو

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم جيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي أولمبيك ليون.

مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.