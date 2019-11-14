رياضة | فوز فريق زايد 2004 علي الزمالك بنتيجة 17/28 ببطولة الجيزة لكرة اليد

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نجح فريق كرة اليد مواليد ٢٠٠٤ بنادي الشيخ زايد اولاد في تحقيق الفوز على فريق الزمالك ج ١٧/٢٨ فى بطولة منطقة الجيزة لكرة اليد ويقود الفريق المدرب كابتن مصطفى القاضى، وإدارى الفريق الكابتن سها الجارحى.

فوز فريق زايد 2004 علي الزمالك بنتيجة 17/28 ببطولة الجيزة لكرة اليد

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وأكد مصطفى القاضي مدرب الفريق، أن فرق كرة اليد بنادي الشيخ زايد تقدم مستويات رائعة فى كافة المباريات وهذا يرجع إلي الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن فكري الهواري، وتعهد القاضي ببذل الجهد لرفع اسم النادي عالياً والتتويج بالبطولات فى ظل المناخ الذي يوفره مجلس الإدارة.

وأعرب فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، عن سعادته بفوز فريقه على نادي الزمالك صاحب التاريخ العريق، مؤكدًا أن فرق اليد بنادي الشيخ زايد تقدم مستويات رائعة تستحق الإشادة بها في ظل المنافسة القوية التي تشهدها منطقة الجيزة، موجهًا الشكر للمنظومة الرياضية والإدارية داخل النادي لتحقيق الفوز في مختلف البطولات والمراحل السنية.

وأضاف أن كافة فرق النادي تنافس على البطولات التي نشارك فيها ويحافظ لاعبيه على الفوز في كل المباريات وهو ما يؤكد أن نادي زايد قادم وبقوة للمنافسة على الألقاب خلال المرحلة المقبلة.