رياضة | مران الأهلي| كواليس اجتماع فايلر بمعاونيه وتدريب قوي للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| كواليس اجتماع فايلر بمعاونيه وتدريب قوي للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم.

وتحدث فايلر مع مساعديه حول التحضير للمرحلة المقبلة، والبرنام الذي سيخوضه الأهلي حاليًا.

كما حرص المدير الفني السويسري على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين في مران اليوم، حيث خاض الفريق فقرة بدنية ثم فقرة للتصويب على المرمى، ثم فقرة كرة طائرة ضمن البرنامج الذي يقوم الأهلي بتنفيذه.

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ويسعى فايلر لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا مع التركيز على الجانب النفسي والمعنوي خلال مرحلة التوقف التي تشهد التحضير لاستكمال منافسات الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى رباعي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في المران الفني الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش .

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت بعد عودة الفريق من معسكر الإمارات، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استئناف بطولة الدوري وخوض مواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.