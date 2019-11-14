رياضة | شيكابالا يقود الزمالك لانتصار كبير على الأميرية في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يقود الزمالك لانتصار كبير على الأميرية في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التقدم على نظيره الأميرية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الشوط الاول من المباراة الودية التجريبية، المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأحرز أهداف فريق الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف أوباما في الدقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١، بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأميرية

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو أعلن تشكيل الأبيض لمباراة الأميرية الودية التي أقيمت ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات الأخيرة لاستئناف الموسم الكروي الحالي.

وجاء التشكيل كالتالي :

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محمد ابوجبل في حراسة المرمى

محمد عنتر ومحمود الونش ومحمد عبد الغني واسلام جابر فى خط الدفاع

محمد حسن ويوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد اوناجم وكريم بامبو في الوسط

عمر السعيد في الهجوم.

وواجه فريق الزمالك نظيره الأميرية ضمن الاستعدادات الأخيرة لاستئناف مواجهات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، بينما يسافر الابيض إلى الكونغو ليواجه مازيمبي يوم ٣٠ من نفس الشهر في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.