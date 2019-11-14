رياضة | "رابط أون سبورت HD" مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وكينيا كورة لايف مباراة egypt الان

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع مصر ضد كينيا، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا رابط ON SPORT، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب kora live.

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