رياضة | الأهلي يكتسح الإسماعيلي بسباعية دون رد بدوري الجمهورية

وأقيمت المباراة اليوم على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، وسط عودة ياسر ريان لمنصبه على رأس القيادة الفنية، ليقود الفريق لاكتساح الدراويش بنتيجة قاسية.

وأحرز أهداف الأهلي عن طريق مصطفى أبو الخير هدفان، ومحمد أسامة "ميدو" هدفان، وعبد الرحمن ممدوح هدفان، وهدف واحد لعمر جودة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات وتعادله في 3 مباريات، وهزيمته مرة واحدة.

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وشهدت المباراة عودة ياسر ريان لقيادة الفريق الأحمر، عقب غيابه عن مواجهة الحدود الماضية، على خلفية أحداث مشادته مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وتركه الفريق بمباراة سموحة التي سبقت مباراة الحدود.

وقاد ريان تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، بعد إنهاء الأزمة وعقد جلسة مع فتحي مبروك، بعدما وجه الأخير له اللوم على تركه الفريق في الربع ساعة الأول من مباراة سموحة، بالجولة الثامنة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا وحسن فاضل طبيبا، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائيا للتدليك.