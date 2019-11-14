رياضة | محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "إنستجرام" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "إنستجرام" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام" خلال تلقيه العلاج في كاحل القدم بدبي بالإمارات.

محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "إنستجرام"

وكان الفرعون المصري قد غادر معسكر منتخب مصر في الإسكندرية والذي يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا الكاميرون 2021 بالكاميرون بسبب الإصابة.

وعانى صلاح من الإصابة في أنكل القدم والتي تعرض لها في مباراة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، لكنه تعافى منه لتعاوده الآلام مجددًا، وخرج بسببها قبل نهاية مباراة مانشستر سيتي الماضية بدقائق قليلة.

وظهر صلاح خلال تلقيه العلاج بكاحله من أخصائي العلاج البدني بنادي ليفربول ريتشي بارتريدج.

ويواجه منتخب مصر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة أمام كينيا في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ويلتقي يوم الثامن عشر من الشهر نفسه أمام جزر القمر في نفس التصفيات.

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وكان حسام البدري أعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا اليوم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عبدالله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية، طارق حامد

خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا

وكان منتخب مصر قد خاض مباراتان وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام كل من بوتسوانا وليبيريا وانتهت كل منهما بفوز الفراعنة بهدف دون رد.