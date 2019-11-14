رياضة | قرعة خليجي 24| السعودية في مجموعة نارية والإمارات تصطدم بالعراق وقطر

وقسم الاتحاد الفرق إلى ثلاث مستويات وفقاً للتصنيف الشهري الأخير للفيفا، حيث جاءت السعودية والإمارات في المستوى الأول، وحلت العراق والبحرين في المستوى الثاني، فيما أتت الكويت واليمن في المستوى الثالث.

ووضعت القرعة منتخبات قطر واليمن والعراق والإمارات في المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، والسعودية.

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ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

يذكر أن الاتحاد قد أجل موعد انطلاق البطولة ليصبح من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، بدلا من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة اللاعبين الدوليين من فريق الهلال الذي يخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا ريد الياباني.

ويخوض الفرق المتنافسة المباريات على استاد خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.