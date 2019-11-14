رياضة | البدري يختتم محاضرته الأخيرة قبل مواجهة كينيا ويحذر طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يختتم محاضرته الأخيرة قبل مواجهة كينيا ويحذر طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، محاضراته الفنية التي عقدها مع اللاعبين داخل غرف الملابس، قبل انطلاق مباراة كينيا، بالتصفيات الإفريقية.

وحرص البدري، على إعطاء بعض التعليمات الأخيرة للمشاركين في المباراة بشكل أساسي، مع تحذير طارق حامد لاعب الوسط من التدخلات العنية حتى لايتعرض للإصابة.

وكان حامد، اشتكى من آلام القدم خلال التدريب الختامي للمباراة، قبل إعلان جاهزيته بشكل رسمي للمشاركة في المباراة.

وتستضيف مصر كينيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي تضم كل من "توجو وجزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وحرص حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على النزول لأرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل إنطلاق مباراة الفراعنة ضد منتخب كينيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

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وخاض الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام، تدريبات إحمائية تحت إشراف أسامه المندوه مدرب الحراس، قبل تلقي تحية الجماهير القليلة المتواجدة داخل الملعب.

وشهدت مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، غياب جماهيري تام قبل إنطلاق مباراة مصر ضد كينيا، بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وظهر ملعب المباراة، في حالة مفاجئة بسبب الغياب الجماهيري، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير لمؤازرة الفراعنة وحسام البدري المدير الفني، في أولى مبارياته الرسمية بعد تعينه.

ويخوض البدري، أولى مبارياته الرسمية رفقة المنتخب الوطني، عقب توليه المسئولية الفنية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي فشل في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الجاري.