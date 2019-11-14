رياضة | الساموراى والديوك والماكينات الألمانية أكبر بعثات كأس العالم لسلاح السيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساموراى والديوك والماكينات الألمانية أكبر بعثات كأس العالم لسلاح السيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك دول اليابان وفرنسا والمانيا باكبر البعثات فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف احدى الجولات المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها غدا الجمعه بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة .

وتشارك اليابان الساموراى بعدد 12 لاعبا ويليها الديوك الفرنسية بعدد 11 لاعبا ثم المنتتخب الالمانى الماكينات بعدد عشرة لاعبين بينما يتنافس فى البطولة 200 لاعبا يمثلون 38 دولة من مختلف انحاء العالم .

ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى بأن عدد الدول المشاركة فى البطولة ارتفع من 30 دولة الى 38 دولة وذلك نظرا للسمعة العالمية التى باتت مصر تمتلكها الان فى تنظيم اكبر واقوى بطولات السلاح العالمية .

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قال الحسينى ان نجاح مصر فى تنظيم البطولات العالمية حولها الى براند عالمى فى هذا المجال وباتت هناك ثقة هائلة فى الحضور الى مصر والمشاركة فى البطولات التى تقام على ارضها من كافة دول العالم .

اشار قائلا ان الاتحاد الدولى للسلاح ايضا باتت لديه ايضا ثقة هائلة فى مصر واستضافتها لبطولاته على كافة المستويات مع التأكد من ضمان نجاح اى بطولة تنظمها مصر فى رياضة السلاح .

اضاف قائلا ان مصر وفى خلال اسبوع واحد فقط ستنظم بطولتين كبيريتين من ضمن البطولات المؤهلة الى طوكيو 2020 وهما بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى الاحد المقبل ثم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش سيدات خلال الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الجارى.

من جانب اخر انتهت كافة استعدادات اتحاد السلاح لانطلاق البطولة غدا حيث تم تجهيز صالات اللعب باستاد القاهرة ترقبا لبدء المنافسات ويؤدى كل فريق العمل ادواره بكل نشاط وتركيز للخروج بالبطولة فى افضل صورة كما هو معتاد .