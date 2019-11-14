رياضة | تدريبات إحمائية لحراس المنتخب قبل مواجهة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إحمائية لحراس المنتخب قبل مواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على النزول لأرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل إنطلاق مباراة الفراعنة ضد منتخب كينيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وخاض الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام، تدريبات إحمائية تحت إشراف أسامه المندوه مدرب الحراس، قبل تلقي تحية الجماهير القليلة المتواجدة داخل الملعب.

وشهدت مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، غياب جماهيري تام قبل إنطلاق مباراة مصر ضد كينيا، بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وظهر ملعب المباراة، في حالة مفاجئة بسبب الغياب الجماهيري، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير لمؤازرة الفراعنة وحسام البدري المدير الفني، في أولى مبارياته الرسمية بعد تعينه.

ويخوض البدري، أولى مبارياته الرسمية رفقة المنتخب الوطني، عقب توليه المسئولية الفنية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي فشل في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الجاري.