رياضة | برج العرب يشهد غياب جماهيري تام قبل مباراة مصر وكينيا

وظهر ملعب المباراة، في حالة مفاجئة بسبب الغياب الجماهيري، حيث كان من المتوقع أن يحضر عدد كبير لمؤازرة الفراعنة وحسام البدري المدير الفني، في أولى مبارياته الرسمية بعد تعينه.

ويخوض البدري، أولى مبارياته الرسمية رفقة المنتخب الوطني، عقب توليه المسئولية الفنية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي فشل في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الجاري.

وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب كينيا، اليوم ضمن مباريات الجولة الاولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : عبدالله جمعه، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

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خط الوسط : عمرو السوليه، طارق حامد.

خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات.

خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا.

ويغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن مباراة مصر وكينيا بسبب الإصابة التى لحقت به في كاحل القدم مع ليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وقرر الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب إستبعاد صلاح بسبب الإصابة.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراتان ودينين تحت قيادة حسام البدري أمام كل من بوتسوانا وليبيريا وانتهوا بفوز الفراعنه بهدف دون رد.