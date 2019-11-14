رياضة | عاجل.. التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام كينيا.. مشاهدة مباراة مصر وكينيا مجانا bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام كينيا.. مشاهدة مباراة مصر وكينيا مجانا bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب كينيا، اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عبدالله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية، طارق حامد

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خط الوسط المهاجم : محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا

غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وكينيا

ويغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن مباراة مصر وكينيا بسبب الإصابة التى لحقت به في كاحل القدم مع ليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وقرر الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب إستبعاد صلاح بسبب الإصابة.

كما سيغيب أيضا حمدي فتحي لاعب وسط الفريق وأحمد حسن كوكا ومحمد النني للإصابة.