رياضة | رسميا.. علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق بتروجت

قرر مجلس إدارة بتروجت برئاسة ابراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤية والإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجت إلي الدوري الممتاز بعزيمه واخلاص وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجت.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

اولا.. إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني لكابتن محمد عودة بالتراضي، حيث تم أمس الأربعاء الموافق 11/13 الانتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر إليه ولجهازه.

ثانيا التعاقد مع كابتن علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق. حيث تم صباح اليوم الخميس الموافق ١١/١٤ توقيع العقد بمكتب السيد المهندس إبراهيم رمضان رئيس النادي

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ثالثًا إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول لتصبح طبقا والآتي: