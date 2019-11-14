رياضة | رسميا.. علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت القرارات على النحو التالي:
اولا.. إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني لكابتن محمد عودة بالتراضي، حيث تم أمس الأربعاء الموافق 11/13 الانتهاء من جميع الإجراءات وتوجيه الشكر إليه ولجهازه.
ثانيا التعاقد مع كابتن علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق. حيث تم صباح اليوم الخميس الموافق ١١/١٤ توقيع العقد بمكتب السيد المهندس إبراهيم رمضان رئيس النادي
ثالثًا إعادة هيكلة إدارة الفريق الأول لتصبح طبقا والآتي:
مهندس إسلام مكي عضو مجلس الاداره ومشرفا علي نشاط كره القدم.
كابتن مصطفي هنداوي مدير الكرة
كابتن علاء عبد العال مدير فني للفريق وجهازه المعاون بالكامل من ابناء بتروجت (قطاع الناشئين)
ك/ محمد ثابت مدرب عام
ك/ احمد شعبان مدرب
ك/ شريف بيومي مدرب
ك/ عبدالخالق حسني - مدرب حراس
واستمرار الجهاز الطبي بقيادة مدحت خلاف، وتعهد الجميع ببذل اقصي ما لديهم من طاقه لاعاده الروح للفريق والذي يتميز بوجود لاعبين مميزين بالفعل، اضافه الي النظر كليا لقطاع الناشئين وكيفيه ضم العناصر المميزه من اللاعبين الناشئين الي الفريق الأول.