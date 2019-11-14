رياضة | بنى سويف يمطر شباك المنيا برباعية نظيفة بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يمطر شباك المنيا برباعية نظيفة بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فوزا برباعية نظيفة على ضيفه المنيا الرياضى وذلك بأطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .

وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق مصطفى صلاح الصفتى براسية أسكنت شباك المنيا بالدقيقة ١٠ من الشوط الاول فيما نجح معتز محروس فى إحراز الهدف الثانى بالدقيقة ٣٠ بالشوط الاول بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة أسكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنيا .

وبالشوط الثانى أضاف محمود عاطف ميسى الهدف الثالث بالدقيقة ١٧ بعد مراوغة ناجحة لمدافعى المنيا لتنتهى بشباك المنيا واضاف رضا عبد العال الهدف الرابع بالدقيقة ٢٢ بالشوط الثانى .

وشهد الشوط الثانى سيطرة لفريق بنى سويف خاصة فى ظل إهدار احمد عصام مهاجم المنيا لركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

كما شهدت المباراة تواجد طارق السيد المدير الفنى الجديد للمنيا الرياضى بمدرجات ملعب استاد بنى سويف .

وكان بنى سويف قد بدء المباراة بتشكيل مكون من على محفوظ وعبد الواحد عبد العزيز ومحروس محمود ومصطفى صلاح وعاطف محمود ومحمود عاطف ومعتز محروس ونصر رمضان وأحمد عبد الرازق ومحمد عبد الجواد وكريم اشرف .

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فيما بدء المنيا اللقاء بتشكيل مكون من رجب عبد الكافة وأحمد متسائلا وأحمد رجب وبرسوم محروس ومحمد سيكو ومحمد شديد قناوى ومحمد داودا وأحمد عصام ومصطفى كازلوف ومحمد سمارة وحسام حسن .

وخلال المباراة اجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من رضا عبد العال ومحمود بكرى وطه نادى بدلا من احمد عبد الرازق وكريم اشرف وأحمد عبد الرازق .

فيما أجرى المنيا تغييرات بنزول كلا من بدولة عاشور وحازم مصطفى وكامل احمد بدلا من مصطفى كازلوف وأحمد رجب وحسام حسن .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد صالح وعلومه الثنائى مصطفى حسن ومحتار احمد عبد العال واسلام راشد .

شوقى الجبالى مراقب لجنة المسابقات ومحمد فاروق مراقب لجنة الحكام .

وحصل محمود عاطف لاعب بنى سويف ومحمد سيكو لاعب المنيا على الكارت الاصفر .