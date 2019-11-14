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هنري يعود للتدريب بعد الفشل مع موناكو 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 14 نوفمبر 2019

هنري

أعلن نادي مونتريال إمباكت الأمريكي، اليوم الخميس، تعاقده مع النجم الفرنسي تييري هنري، ليكون مديرا فنيا للفريق.

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وأشار رئيس النادي الأمريكي إلى أنه تم التعاقد مع هنري لتدريب الفريق بعقد مدته موسمين ،ويعد الفريق الأمريكي ثاني التجارب التدريبية لتييري هنري، وذلك بعد مسيرة لم تستمر طويلا مع نادي موناكو الفرنسي الموسم الماضي.

ولا يعتبر تييري هنري غريبا على كرة القدم الأمريكية، حيث سبق أن خاض تجربة احترافية مع نادي نيويورك ريد بولز

الجدير بالذكر ان هنري كان مساعد فني لطاقم منتخب بلجيكا في كأس العالم السابق روسيا ٢٠١٨ ، والذي قدم فيه هنري اداء متميز مع هجوم المنتخب البلجيكي .

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