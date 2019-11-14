بريمونتادا تاريخية.. الأخضر في صدارة مجموعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الخميس 14 نوفمبر 2019

منتخب السعودية

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخب السعودية أمتم نظيرة منتخب أوزبكستان ظهر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب باختاكور المركزي، بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



افتتح التسجيل للمنتخب الأوزباكستاني اللاعب شومورودوف، في الدقيقة 17، بعد تمريرة بالخطأ من ياسر الشهراني، لإلدور شومورودوف على حدود منطقة الجزاء فتوغل بها الأخير لداخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار حارس المرمى.

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وفي الدقيقة 23 تمكن سلمان الفرج من تسجيل هدف التعادل، من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 57، تمكن شوكوروف، من إحراز الهدف الثاني لمنتخب أوزباكستان، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 86، تمكن سلمان الفرج من إحراز هدف التعادل، بعد كرة مرتدة من مدافعي أوزباكستان على حدود منطقة الجزاء بتسديدة قوية ارتطمت بأحد مدافعي أوزباكستان وغيرت اتجاهها داخل المرمى.

وفي الوقت القاتل من المباراة تمكن المنتخب السعودي من إقتناص الثلاث نقاط، بعد هدف من اللاعب سالم الدوسري، الذي أستلم الكرة خارج منطقة جزاء المنافس ثم أنطلق داخل المنطقة جهة اليسار وسدد كرة ساقطة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس بشكل رائع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة الثامنة يحتل بها صدارة المجموعة، فيما يتوقف رصيد المنتخب الأوزباكستاني عند النقطة السادسة، يحتل بها المركز الثاني.