شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: مصر 0- 0 كينيا ...تصفيات أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الأن منتخب مصر الأول لكرة القدم مع ضيفه منتخب كينيا، في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام البدري، تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا، وشهد التشكيل عودة محمود كهربا للمشاركة مع المنتخب بعد غياب أكثر من عام كامل، كما يشارك حسين الشحات أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام ليبيريا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة».

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، حسين الشحات.

بداية المباراة:

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ق1: تحضير من منتخب مصر لبناء الهجمة الأولى

ق 4: تدخل عنيف من لاعب كينيا على طارق حامد

ق 5: حارس كينيا يخطيء في تسديد ركلة المرمى وتذهب لكهربا يمرر لتريزيجيه يسدد خارج المرمى

ق 7: سقوط حارس كينيا للإصابة ويطلب التبديل الاول لمنتخب كينيا

ق 10: التبديل الاول لمنتخب كينيا بخروج الحارس الاساسي ودخول الحارس الاحتياطي

ق 13: رأسية من احمد حجازي يتصدى لها حارس كينيا

ق 19: كهربا يهدر اول انفراد امام مرمى كينيا

ق 22: الشناوي ينقذ هدف محقق من أمام لاعب كينيا من انفراد

ق 24: فرصة هدف آخر تضيع من منتخب كينيا بعد مرواغة محمود علاء وتسديدة في يد الشناوي