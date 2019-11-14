شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب فى بايرن ميونيخ بسبب «القناص» ليفاندوفسكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشعر بايرن ميونيخ بأنه يمتلك أفضل مهاجم فى العالم، هو روبرت ليفاندوفسكى، ولكن المهاجم البولندى غاب عن أنظار النادى البافارى، بعد يومين فقط من قيادته نحو الفوز الكاسح برباعية، على بوروسيا دورتموند فى قمة مباريات البوندزليجا.

ويستعد ليفاندوفسكى للمشاركة مع منتخب بولندا، فى آخر مباراتين من تصفيات يورو 2020، بعدما ساهم فى صعود بلاده للبطولة، قبل جولتين من النهاية.

لم يكن هناك أى خيار لبايرن، سوى مشاهدة نجمه المفضل وهو يحزم حقائبه، لخوض المباراتين الأخيرتين فى التصفيات، لكن فقط يأمل المارد الألمانى أن يعود اللاعب دون إصابة.

ودخل بايرن فى صدام مع الاتحاد الفرنسى لكرة القدم مؤخرا، بشأن لوكاس هيرنانديز، حيث تمسك النادى البافارى بضرورة حصول اللاعب على الحماية، بعد خضوعه لجراحة فى الركبة.

لكن منتخب فرنسا لم يتجاوب، وأشرك اللاعب فى مباراة واحدة من أصل اثنتين، وقد تجددت إصابته، ولم يشارك منذ ذلك الحين.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضى لبايرن ميونيخ: «لا نريد أن نلقى باللوم على أى شخص».

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وقال هانز فولفارت، طبيب النادى: «أتحمل المسؤولية بشأن الحالة الصحية للوكاس هيرنانديز، ويمكننى القول: لا يمكنه اللعب فى المباريات المقبلة للمنتخب الفرنسى، وبالتالى لا يفترض السماح بذلك».

وأنفق بايرن حوالى 80 مليون يورو على ضم هيرنانديز، لكنه حتى الآن لم يستفد منه بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن أى لاعب يتعرض للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، فإن ناديه لا يتحمل تكاليف علاجه، لكن هذا لا يخفف من غضب بايرن، نظرا للراتب المرتفع لهيرنانديز.

كما دخل لايبزيج الألمانى أيضا فى صدام، مع اتحاد الكرة التشيكى، بشأن باتريك تشيك، الذى تعرض للإصابة خلال المباراة الودية أمام أيرلندا الشمالية، الشهر الماضى.

وأكد جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، أن اتحاد الكرة التشيكى لم يف بوعده، بشأن الاكتفاء بإشراك اللاعب فى المباراة الرسمية، التى جرت بعد أيام قليلة من المواجهة الودية أمام أيرلندا الشمالية.

وفى حالة ليفاندوفسكى، فإن بايرن سيعانى كثيرا فى غياب اللاعب، الذى وصفه المدرب المؤقت هانز فليك بأنه «الأفضل فى العالم».

ووفقًا لمجلة «كيكر»، فإن ليفاندوفسكى يحتاج لإجراء جراحة بسبب معاناته من فتق، وذلك رغم العدد القياسى من الأهداف التى سجلها، حتى الآن، حيث يتصدر قائمة هدافى البوندزليجا حاليا، برصيد 16 هدفا فى 11 مباراة.