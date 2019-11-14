شكرا لقرائتكم فوز بنى والتليفونات والبنك الأهلي والإعلاميين في تمهيدي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر والتى أقيمت اليوم الخميس عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة. فيما واصل البنك الأهلي نتائجه الجيدة بالفوز على المعادى بأربعة أهداف مقابل هدف . كما فاز تليفونات بنى سويف على الواسطى بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى ، فى الوقت الذى فاز فيه الإعلاميين على طهطا بهدف مقابل للاشئ . وشهدت منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر بغقامة 4 مباريات.

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