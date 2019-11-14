شكرا لقرائتكم عماد متعب: المنتخب الاولمبي يمثل ضغط علي المنتخب الأول أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره الكيني بعد قليل علي استاد برج العرب ضمن منافسات المؤهلة إلي بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .
وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، أن الروح الموجودة في لاعبي الاولمبي والأداء الجيد في مباراة غانا تسببت في وجود مقارنة لدي الجماهير بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الأول .
وعن الدفع بمحمود كهربا في مركز رأس الحربة، علق متعب قائلاً، أنه كان يفضل الدفع بمهاجم صريح في هذا المركز ، خاصة أن كهربا يجيد اللعب في الأطراف عن المركز .
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