الاهلى يسحق الاسماعيلي 7 - 0 بالجولة العاشرة في دوري الجمهورية...

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وجاءت أهداف الأهلي عن طريق مصطفى أبو الخير (هدفان)، ومحمد أسامة "ميدو" (هدفان)، وعبد الرحمن ممدوح (هدفان)، وهدف واحد لعمر جودة.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة، فوزه في ٦ مباريات وتعادله في ٣ مباريات، وهزيمته مرة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر - ٢، وتعادل مع الجونة ١ - ١، وفاز على إنبي ٦ - ١، وعلى سموحة ٣ - ٢، وتعادل مع حرس الحدود سليياً، وفاز على الأسماعيلي ٧ - صفر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
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