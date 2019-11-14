شكرا لقرائتكم وليد سليمان يشارك في مران الأهلي بملعب التتش بعد التعافي من الاصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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