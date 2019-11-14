شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يهزم نادي مصر بهدف وحيد ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الانتاج الحربي على نادي مصر بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على استاد المصانع الحربية، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

سجل هدف الإنتاج الحربي محمد رجب مهاجم الفريق ومنح مختار مختار المدير الفني للانتاج لاعبي فريقه راحة غدا الجمعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل .

وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

Advertisements

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.