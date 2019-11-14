شكرا لقرائتكم منتخب كينيا يصل برج العرب متأخراً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب كينيا متأخرة عن موعد وصولهم المحدد له استعدادا لمواجهة منتخب مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية وقبل انطلاق اللقاء بـ60 دقيقة فى لقاء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

فيما أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل مباراة كينيا باستاد برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا في السادسة مساء اليوم الخميس وجاء كالتالي:"محمد الشناوي و عبدالله جمعه و احند حجازي و محمود علاء و احند فتحي و عمرو السولية وحسين الشحات و محمود تريزيجيه و كهربا ومحمد مجدي افشه".

بينما قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إصطحاب الـ24 لاعبا المتواجدين فى المعسكر حاليا إلى جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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وتضم بعثة المنتخب الوطنى، 24 لاعبا وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.