مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في أمم افريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة، يلتقي منتخب مصر الأولمبي امام الكاميرون في اليوم الخميس في تمام الساعه 8 مساء على ستاد القاهرة بالجولة الثالثة من المجموعات في كأس أمم افريقيا تحت 23 عام.



يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة، و يأمل أبناء شوقي غريب في الفوز لتأكيد صعودهم كمركز أول بعدما تأكد صعود المنتخب المصري من المجموعة بعد تحقيق الفوز في اول مبارتين امام مالي و غانا.



يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة Advertisements

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة، و قدم منتخب مصر لقاء أكثر من رائع امام المنتخب الغاني و استطاع أن يقلب تأخره إلى فوز عن طريق مصطفى محمد و رمضان صبحي و أحمد ياسر ريان، لتضمن الفراعنه الصعود، كما يأمل الجمهور المصري في الصعود للألومبياد على أقل تقدير، و تحقيق البطولة على الأراضي المصرية.