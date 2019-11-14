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شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة
مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة، و يأمل أبناء شوقي غريب في الفوز لتأكيد صعودهم كمركز أول بعدما تأكد صعود المنتخب المصري من المجموعة بعد تحقيق الفوز في اول مبارتين امام مالي و غانا.
يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة
مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس 14-11-2019 في الأمم الافريقية تحت 23 سنة، و قدم منتخب مصر لقاء أكثر من رائع امام المنتخب الغاني و استطاع أن يقلب تأخره إلى فوز عن طريق مصطفى محمد و رمضان صبحي و أحمد ياسر ريان، لتضمن الفراعنه الصعود، كما يأمل الجمهور المصري في الصعود للألومبياد على أقل تقدير، و تحقيق البطولة على الأراضي المصرية.
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