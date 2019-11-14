شكرا لقرائتكم منتخب العراق يخطف فوزاً قاتلاً أمام إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف المنتخب العراقي فوزًا ثمينا على ضيفه الإيراني 2 - 1، اليوم الخميس، في منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، والتي شهدت أيضًا تعادل هونغ كونغ والبحرين سلبيًا.

وتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 11 عن طريق مهند علي، قبل أن يسجل أحمد نور الله هدف التعادل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل علاء عباس هدف الفوز للفريق العراقي.

وكان المنتخب الإيراني أكمل المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 81، حيث تلقى قائده مسعود شجاعي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف ضد لاعب العراق أمجد عطوان.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد ست نقاط.