شكرا لقرائتكم رينار: الهدف الثالث أظهر موهبة لاعبي الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، أن ردة فعل اللاعبين الإيجابية قادت الأخضر لقلب النتيجة والفوز على أوزبكستان، مبينا أن الهدف الثالث أظهر موهبة اللاعبين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المنتخبين في التصفيات، قال رينار: ذكرت سابقا أن مباراتنا أمام أوزبكستان ستكون أكثر صعوبة من سابقاتها وهو ما حدث، كما أن الحظ لا يكسب الفريق دائما، فمن شاهد هدفنا الثالث يدرك بأن لدينا لاعبين موهوبين.

وزاد رينار: ضربة الجزاء الأوزبكية وضعتنا في موقف حرج لكن ردة فعل اللاعبين كانت إيجابية فلن يتراجعوا وتعاملوا بشكل جيد، وهدفي واضح بأن أتجاوز المرحلة الحالية في الوقت الراهن وأن أمنح المواهب الفرصة لتكوين مجموعة قوية وشابة.

ويلعب المنتخب السعودي مباراته القادمة وديا أمام باراغواي فيما يستعد لاعبو نادي الهلال للعودة إلى فريقهم والانضمام للمعسكر استعدادا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.