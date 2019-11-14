شكرا لقرائتكم "النيران الصديقة" تقود المنتخب السوري للفوز على الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت النيران الصديقة المنتخب السوري لمواصلة انطلاقته المثالية بالمجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على نظيره الصيني يوم الأربعاء في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت فوز منتخب الفلبين بالنتيجة ذاتها على مضيفه منتخب جزر المالديف.
وواصل المنتخب السوري تحليقه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة، في حين احتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الفلبيني، صاحب المركز الثالث.
واحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب جوام الترتيب، بلا رصيد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر "النيران الصديقة" تقود المنتخب السوري للفوز على الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.