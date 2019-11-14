شكرا لقرائتكم "النيران الصديقة" تقود المنتخب السوري للفوز على الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت النيران الصديقة المنتخب السوري لمواصلة انطلاقته المثالية بالمجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 - 1 على نظيره الصيني يوم الأربعاء في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت فوز منتخب الفلبين بالنتيجة ذاتها على مضيفه منتخب جزر المالديف.

وواصل المنتخب السوري تحليقه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة، في حين احتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الفلبيني، صاحب المركز الثالث.

واحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب جوام الترتيب، بلا رصيد من النقاط.