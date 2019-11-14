شكرا لقرائتكم "انزلاق غضروفي" يبعد كوستا عن أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لفترة عن الملاعب بعد إصابته بانزلاق غضروفي.

وقال أتلتيكو في بيان: أجرى الفريق الطبي في النادي بعض الفحوص على دييغو كوستا لتقييم الآلام التي يعاني منها في الرقبة خلال الأيام القليلة الماضية. أظهرت الفحوص أن المهاجم يعاني من انزلاق غضروفي.

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وأضاف: سيتم تقييم حالته في الأيام القليلة المقبلة بواسطة أخصائيين في جراحة الأعصاب من أجل تحديد خطة العلاج المناسبة.

ولم يحدد أتلتيكو المدة التي سيغيب فيها كوستا لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إنه لن يشارك في مباراة أتلتيكو القادمة في الدوري خارج ملعبه أمام غرناطة يوم 23 نوفمبر .

ولم يحقق كوستا (31 عاما) نجاحا كبيرا في فترته الثانية مع أتلتيكو بعد عودته للنادي قادما من تشيلسي في يناير 2018، وشارك في التشكيلة الأساسية في ثماني من 11 مباراة لفريقه في الدوري هذا الموسم وسجل هدفين.