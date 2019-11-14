سوبر كورة يكشف عقوبة البصق وضرب المنافس فى مراكز الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن لائحة العقوبات، المقرر توقيعها على المخالفات، التى يتم ارتكابها فى مباريات دورى مراكز الشباب. وتحتفظ اللجنة الفنية بوزارة الرياضة باتخاذ ما تراه مناسبا فى أى من المخالفات سواء بزيادة العقوبة أو تخفيفها. ضرب الحكم تصل عقوبته إلى الشطب والغرامة المالية 500 جنيه، وفيما يخص نزول الأفراد أو الجماهير لأرض الملعب يتم فى هذه الحالة نقل المباريات، وغرامة مالية 1500 جنيه. Advertisements ولمعرفة باقى العقوبات اضغط هنا

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