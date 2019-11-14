شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الجماهير لحضور مباراة منتخب مصر الاولمبي والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحملت الجماهير الاعلام وأدوات التشجيع ، كما حرصوا علي الحضور مبكرا لمتابعة مباراة المنتخب الاول امام كينيا في تصفيات امم افريقيا 2021 والتي تذاع في ستاد القاهرة علي شاشة الاستاد الداخلية . Advertisements وتقام اليوم مباراتان على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث يلتقى المنتخب الأول مع نظيره الكينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، بينما يلتقى المنتخب الأولمبى فى الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

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