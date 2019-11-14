شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الجماهير لحضور مباراة منتخب مصر الاولمبي والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وحملت الجماهير الاعلام وأدوات التشجيع ، كما حرصوا علي الحضور مبكرا لمتابعة مباراة المنتخب الاول امام كينيا في تصفيات امم افريقيا 2021 والتي تذاع في ستاد القاهرة علي شاشة الاستاد الداخلية .
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