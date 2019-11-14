شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح أحد المتطوعين قبل مواجهة مصر والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام الزناتي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" علي طلب اللجنة بالوقوف دقيقة حداد على روح أحمد عمرو عطية أحد المتطوعين المشاركين في البطولة.
وقال الزناتي في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة : "أصابنا الحزن جميعا لوفاة أحمد واتخذنا خطوات سريعة لتكريمه منها موافقة سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بكاف على الوقوف دقيقة حداد على روحه".
أحمد عمرو أحد المتطوعين بالفريق الطبي لاستاد القاهرة وهو خريج كلية طب أسنان ووافته المنية صباح اليوم في حادث أليم.
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